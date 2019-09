Südkorea und Laos vereinbaren Ausbau der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Laos haben einen Ausbau ihrer Beziehungen vereinbart.Präsident Moon Jae-in und sein laotischer Amtskollege Bounnhang Vorachith sprachen am Donnerstag in Vientiane außerdem über Wege zur Verbesserung der Beziehungen mit den Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN und die Situation auf der koreanischen Halbinsel.Sie einigten sich auf eine Erhöhung der Zahl der Kooperationsprojekte, insbesondere für die Entwicklung von Agrarregionen und des Mekong-Gebiets. Dabei sollen Synergieeffekte zwischen Südkoreas Neuer Südpolitik und nationalen Entwicklungsprojekten der laotischen Regierung erzielt werden.Auch äußerten sie die Hoffnung, dass der Sondergipfel mit den ASEAN-Staaten im südkoreanischen Busan und der erste Südkorea-Mekong-Gipfel in diesem Jahr zur Verbesserung der Beziehungen beitragen werden.Moon bedankte sich außerdem bei Laos für die Unterstützung des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel. Bounnhang lobte die Anstrengungen Seouls für die vollständige Denuklearisierung und Schaffung dauerhaften Friedens in der Region.Südkorea und Laos feiern kommendes Jahr das 25. Jubiläum der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Moon kam als erster südkoreanischer Präsident zu einem Staatsbesuch nach Laos.