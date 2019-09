Taifun erreicht voraussichtlich Samstagmorgen Insel Jeju

Photo : YONHAP News

Der Taifun Lingling zieht derzeit in Richtung der koreanischen Halbinsel.Das Wetteramt sagte vorher, dass der Taifun am frühen Samstagmorgen westliche Gewässer der Insel Jeju erreichen und dann über das Westmeer Koreas nach Norden ziehen wird.Lingling entwickelte sich inzwischen zu einem sehr starken Taifun. Er wird sich aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit voraussichtlich auch nicht abschwächen, während er über kaltes Wasser des Westmeers zieht.Es wird ein ungewöhnlich starker Wind erwartet. Auf den Inseln im Westmeer wird mit einer Spitzenwindgeschwindigkeit von 55 Sekundenmetern gerechnet. Auf der Insel Jeju und an der West- und Südküste des Festlandes soll die Windgeschwindigkeit 40 bis 50 Sekundenmeter erreichen. Im Binnenland einschließlich der Haupstadtregion wird eine Spitzengeschwindigkeit von 35 Sekundenmetern erwartet.Auch werden heftige Regenfälle von mehr als 30 Millimeter in der Stunde erwartet. Auf Jeju soll der Regen am Freitagabend einsetzen. Anschließend wird es in den südlichen Regionen regnen, am Samstagnachmitag in der Hauptstadtregion und der Region Chuncheong.An der Südküste des Festlandes, in der Umgebung des Bergs Jiri sowie auf Jeju werden bis zum Wochenende ortsweise über 300 Millimeter Regen fallen.