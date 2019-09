Präsident Moon schließt Südostasien-Reise ab

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in schließt am Freitag seine Besuche in drei südostasiatischen Ländern ab.Am Donnerstag besuchte er in Laos, der letzten Station der Reise, eine Baustelle am Fluss Mekong, wo ein Deich, eine Straße und ein Park gebaut werden.Die Bauarbeiten werden mit Finanzmitteln aus dem Fonds der südkoreanischen Regierung für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt.Moon präsentierte seine Vision für die Kooperation zwischen Südkorea und den Mekong-Anrainerstaaten. Er hoffe, dass das Wunder am Fluss Han in Südkorea zu einem Wunder am Fluss Mekong führe, sagte er.Moon stellte es in Aussicht, Südkoreas Erfahrungen mit der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Entwicklung ländlicher Gebiete, zu teilen. Er versprach die Unterstützung für das Management der Wasserressourcen des Mekong und auch für den Straßen-, Brücken-, Eisenbahn- und Hafenbau.Der Staatschef bedankte sich zuvor beim Gipfeltreffen dafür, dass Laos auch nach einem Dammbruch im vergangenen Jahr koreanischen Unternehmen weiter Vertrauen schenkte. Für die Bauarbeiten war die südkoreanische Baufirma SK verantwortlich.Das Präsidialamt teilte unterdessen mit, dass Moon mit der Reise nach Thailand, Myanmar und Laos sein Versprechen erfüllt habe, alle zehn Mitgliedsländer des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN während seiner Amtszeit zu besuchen. Die Reise sei Anlass geworden, die Unterstützung für die Neue Südpolitik der Regierung zu bestätigen und bewirken, hieß es.