UN-Bericht: Nordkorea setzt Urananreicherung fort

Photo : YONHAP News

Laut einer UN-Expertengruppe arbeitet Nordkorea weiter an Verbesserungen seiner Atom- und Raketenprogramme, obwohl es seit Ende 2017 keine Tests mit Atomwaffen und Interkontinentalraketen mehr unternimmt.Die Urananreicherungsanlage im Atomkomplex in Yongbyon sei noch immer in Betrieb, schrieb ein Expertengremium, das dem Komitee für Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats untersteht, in einem Bericht. In dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht werden die Ergebnisse der Prüfung der Sanktionsverletzungen durch Nordkorea im Zeitraum von Februar bis Anfang August geschildert.Es hieß, dass der Bau eines Leichtwasserreaktors in Yongbyon und das Ausbaggern des dortigen Flusses Kuryong fortlaufend beobachtet würden.Angesicht der Flugroute der am 4. und 9. Mai abgeschossenen ballistischen Kurzstreckenraketen wurde befürchtet, dass diese offenbar die Raketenabwehr überwinden könnten. Eine auf Satellitenbildern festgestellte Produktionsanlage für Feststofftreibstoff und verschiedenartige mobile Startrampen zeugten von Fortschritten Nordkoreas bei seiner Raketentechnologie, hieß es weiter.Das Sanktionskomitee teilte mit, es sei anscheinend Nordkoreas aktuelles Ziel, die erste Antriebsstufe mit Feststofftreibstoff für ballistische Interkontinentalraketen zu entwickeln. Zudem wurde betont, dass Nordkorea weiterhin daran arbeite, Raketenanlagen zu verteilen und im Untergrund zu verstecken.Nach weiteren Angaben verübten nordkoreanische Hacker unter Federführung des Generalbüros für Aufklärung weltweit Cyberangriffe auf Finanzinstitute und Kryptowährungsbörsen und stahlen bis zu zwei Milliarden Dollar.