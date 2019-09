Designierter Justizminister soll Universitätspräsidenten um Falschaussage zu Auszeichnung für Tochter gebeten haben

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Dongyang Universität Choi Sung-hae hat den designierten Justizminister Cho Kuk mit einer Aussage direkt belastet.Cho habe von ihm eine Falschaussage zu den Umständen einer Auszeichnung der Tochter des Kandidaten gefordert. Das sagte der Universitätsleiter am Donnerstag gegenüber KBS.Chos Ehefrau, eine Professorin an der Dongyang Universität, habe ihn in der Angelegenheit angerufen und dann den Hörer an ihren Mann weitergereicht.Der habe darum gebeten, auszusagen, dass der Rektor der Ehefrau die Erlaubnis gegeben habe, eine Auszeichnung im Namen des Präsidenten an die Tochter zu vergeben.Er habe dem designierten Justizminister daraufhin gesagt, dass eine solche Aussage verdächtig erscheinen würde.Am Donnerstag hatte der Rektor vor Reportern gesagt, dass Chos Ehefrau ihn um eine entsprechende Aussage gebeten habe. Er habe die Bitte aber abgelehnt.Aus dem Team, das die Anhörung des Justizminister-Kandidaten vorbereitet, hieß es, dass Cho tatsächlich mit dem Universitätsleiter am Telefon gesprochen habe. Jedoch habe er ihn lediglich dazu aufgefordert, die Wahrheit auszusagen.