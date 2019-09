Umstrittenes Forschungspapier von Tochter des Justizminister-Kandidaten annulliert

Photo : KBS News

Die koreanische Pathologen-Vereinigung hat ein umstrittenes Forschungspapier der Tochter des Justizminister-Kandidaten Cho Kuk annulliert.Die medizinwissenschaftliche Studie, an der die Tochter als Ko-Autorin beteiligt war, wurde wegen Betrugs und Fälschung in der Wissenschaft zurückgezogen. Die Entscheidung wurde am Donnerstag getroffen.Zuvor waren Unterlagen des zweiten Ko-Autors, Professor Chang Young-pyo von der medizinischen Fakultät der Dankook Hochschule überprüft worden. Aus den Unterlagen gehe hervor, dass lediglich Chang als Autor der Studie in Frage komme.Auch fehle in der Studie ein Hinweis auf die von Chos Tochter zu dem Zeitpunkt besuchte Oberschule. Stattdessen hieß, dass sie zur medizinischen Fakultät der Dankook Hochschule gehöre.Auch wird in der Studie behauptet, dass die Arbeit von einer institutionellen Prüfungskommission freigegeben worden sei. Jedoch habe sich dies als nicht zutreffend herausgestellt.Chos Tochter hatte an der Hochschule bei Medizinprofessor Chang ein zweiwöchiges Schülerpraktikum absolviert. In der Studie wurde sie als Hauptautorin genannt.Mit der Studie bewarb sie sich erfolgreich an der Korea Universität, wo sie einen Bachelor-Abschluss in Umweltwissenschaft und Umweltingenieurswissenschaft erlangte. Zurzeit ist sie an der medizinischen Fakultät der Pusan National Universität eingeschrieben.