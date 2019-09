Umfrage: 56 Prozent lehnen Ernennung von Cho Kuk zum Justizminister ab

Photo : YONHAP News

Laut Umfrageergebnissen sprechen sich immer mehr Koreaner gegen die Ernennung von Cho Kuk zum Justizminister aus.Realmeter führte am Donnerstag zum vierten Mal eine Meinungsumfrage über Chos Ernennung durch und veröffentlichte am Freitag das Ergebnis. Befragt wurden landesweit 501 über 19-Jährige.Demnach sprachen sich 56,2 Prozent der Befragten gegen Chos Ernennung aus. Das sind 4,7 Prozentpunkte mehr als bei der dritten Umfrage zwei Tage zuvor.Der Anteil der Befürworter von Chos Ernennung schrumpfte unterdessen um sechs Prozentpunkte auf 40,1 Prozent. Damit vergrößerte sich die Differenz zwischen Gegnern und Befürwortern auf 16,1 Prozentpunkte.Bei der ersten Umfrage am 28. August erreichte der Unterschied 15,3 Prozentpunkte mit 54,5 Prozent Gegen- und 39,2 Prozent Fürstimmen. Die Differenz verringerte sich bei der zweiten Umfrage am 30. August auf zwölf Prozentpunkte. Sie schrumpfte beim dritten Mal am 3. September auf 5,4 Prozentpunkte, bevor bei der vierten Umfrage eine deutliche Vergrößerung verbucht wurde.Die vierte Umfrage wurde durchgeführt, nachdem ein neuer Vorwurf gegen Chos Tochter in Bezug auf eine Auszeichnung erhoben worden war.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter eingesehen werden.