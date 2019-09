Nordkorea fordert von UN reduzierte Präsenz von Hilfsmitarbeitern

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Vereinten Nationen aufgefordert, die Zahl der Hilfsmitarbeiter in seinem Land zu reduzieren.Das sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in New York. Anlass war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch über Verhandlungen mit Pjöngjang über einen Personalabbau binnen Jahresfrist.Laut dem Reuters-Bericht habe der Generalsekretär des nordkoreanisches Ausschusses für nationale Koordinierung Kim Chang-min im letzten Monat schriftlich verlangt, die Präsenz von UN-Hilfsmitarbeitern zu reduzieren.Begründet worden sei dies damit, dass Unterstützungsprogramme nicht die gewünschten Ergebnisse erbracht hätten. Dies habe daran gelegen, dass die Programme von feindseligen Kräften politisiert worden seien.Die Zahl der Mitarbeiter des UN-Entwicklungsprogramms solle daher von sechs auf zwei gekürzt werden. Die Weltgesundheitsorganisation solle statt sechs nur noch vier Mitarbeiter in Nordkorea behalten. UNICEF solle sein Personal in Nordkorea von 13 oder 12 auf sieben Personen abbauen, sei in dem Schreiben gefordert worden.Der UN-Sprecher betonte, dass die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Niveaus entscheidend sei, um die Unterstützung auf den Gebieten Nahrungsmittelsicherheit, Trinkwasser und Ernährung effektiv fortsetzen zu können.