Samsung und LG präsentieren auf IFA faltbare Smartphones

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics und LG Electronics präsentieren auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin ihre neuen faltbaren Smartphones.Einen Tag vor der Eröffnung der IFA am Freitag zeigte Samsung Bloggern aus aller Welt das Galaxy Fold. Der Konzern teilte mit, dass die bei der ersten Präsentation im April entdeckten Probleme wie Display-Defekte behoben worden seien.Der Nutzer kann wechselnd auf dem 4,6-Zoll-Bildschirm an der Außenseite und dem 7,3-Zoll-Display an der Innenseite eine Applikation durchgehend verwenden. Auf dem 7,3-Zoll-Display können mehrere Applikationen gleichzeitig genutzt werden.LG stellte eine verbesserte Version seines Dual-Screen-Smartphones vor. Man kann das Gerät mit einem zusätzlichen Bildschirm ausrüsten, der wie ein Cover aussieht.Das Samsung Galaxy Fold kommt am heutigen Freitag auf den südkoreanischen Markt, das LG V50S ThinQ im kommenden Monat.Südkoreanische Hersteller sind auch am Markt für 5G-Smartphones führend. Das V50, das erste 5G-Modell von LG, wurde innerhalb von 100 Tagen nach der Markteinführung allein in Südkorea 500.000 Mal verkauft. Samsung brachte inzwischen das erste günstige 5G-Modell A90 5G auf den Markt.Es wird erwartet, dass 5G-Geräte im Jahr 2023 50 Prozent Anteil am gesamten Smartphone-Markt ausmachen werden.