Südkorea und Japan streiten wegen GSOMIA-Beendigung

Photo : YONHAP News

Bei einem multilateralen Treffen haben sich amtierende und frühere Militärs aus Südkorea und Japan heftige Auseinandersetzungen über das bilaterale Abkommen über den Austausch von Militärinformationen GSOMIA geliefert.Beim Seouler Verteidigungsdialog am Donnerstag brachte Satoshi Morimoto, früherer Verteidigungsminister Japans, die Entscheidung der südkoreanischen Regierung zur Sprache, das Abkommen nicht zu verlängern.Es sei bedauerlich, dass eine solche Entscheidung getroffen worden sei, während Nordkorea weiter Drohungen und Provokationen verübe. Nordkorea schieße immer noch Raketen ab, sagte er. Er betonte, dass die Frage des GSOMIA und wirtschaftliche Angelegenheiten zwischen Südkorea und Japan voneinander getrennt seien. Es könnte zu schwerwiegenden Veränderungen in der trilateralen Kooperation zwischen den USA, Südkorea und Japan kommen.Der südkoreanische Vizeverteidigungsminister Park Jae-min sagte, dass die japanische Regierung aus Widerstand gegen die Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs über die Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit beschlossen habe, den Export einiger Artikel nach Südkorea einzuschränken. Japan habe dies mit Fragen der Sicherheit begründet.Südkorea habe die Beendigung des Abkommens GSOMIA wegen der Einschätzung beschlossen, dass ein Austausch von sensiblen Militärinformationen mit einem Land unmöglich wäre, das Südkorea in Sicherheitsfragen nicht vertrauen wolle, sagte Park.Zugleich betonte er, dass die südkoreanische Regierung wohlwollend ihre Entscheidung überdenken könne, sollte Japan seine Ausfuhrbeschränkungen überprüfen und zurücknehmen.