Südkorea erweitert Kindergeld auf weitere Kinder

Südkorea erweitert noch im September das Kindergeld auf weitere Kinder.Laut dem Gesundheitsministerium wird ab dem 25. September für alle unter Siebenjährigen ein Kindergeld in Höhe von 100.000 Won (83,5 Dollar) im Monat gezahlt.Mit der Erhöhung der Altersgrenze von sechs auf sieben Jahren können nun 400.000 Kinder wieder in den Genuss der Zuschüsse kommen, die nach dem Erreichen des 6. Lebensjahrs kein Kindergeld mehr erhalten konnten.Die Zahl der Nutznießer wird demnach von 2,36 Millionen mit Stand von Ende April schätzungsweise auf 2,76 Millionen steigen.Das Ministerium stockte das Budget hierfür von 2,16 Billionen Won (1,8 Milliarden Dollar) in diesem Jahr um 5,6 Prozent auf 2,28 Billionen Won (1,9 Milliarden Dollar) im kommenden Jahr auf.