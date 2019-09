Fußball-Testspiel: Südkorea und Georgien trennen sich unentschieden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat ein Testspiel gegen Georgien mit einem Unentschieden beendet.In einem Freundschaftsspiel am Donnerstag in Istanbul erzielte Hwang Ui-jo zwei Tore für Südkorea. Angesichts des schwachen Mittelfelds und der Verteidigung musste Südkorea jedoch zwei Treffer des Gegners hinnehmen.Die südkoreanische Mannschaft reist nach Turkmenistan weiter. Südkorea trifft am 10. September in seinem ersten Spiel in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde für die Fußball-WM 2022 auf Turkmenistan.