KORAIL strebt Zusammenarbeit mit Russland für Transsibirische Bahn an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Bahngesellschaft KORAIL strebt eine Kooperation mit ihrer russischen Partnerorganisation Russian Railways an.Am Rande des Ost-Wirtschafts-Forums in Wladiwostok kam KORAIL-Chef Sohn Bung-suk am Donnerstag mit dem Vorsitzenden der russischen Bahn Oleg Belosjorow zusammen. Sohn bekräftigte dabei die Vision von KORAIL für die Verknüpfung des koreanischen Bahnnetzes mit der Transsibirischen Bahnlinie.Beide Seiten vereinbarten, sich um erfolgreiche Probetransporte von Containern nach Nordkorea und den Weitertransport auf der Transsibirischen Bahnlinie bemühen zu wollen.Der KORAIL-Chef besichtigte zudem die russische Bahnstation Grodekovo an der Grenze zu China.