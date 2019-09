UN-Komitee: Nordkorea kauft weiter verbotene Luxusgüter

Photo : YONHAP News

Laut einem UN-Komitee für Nordkorea-Sanktionen kauft Nordkorea weiterhin gemäß UN-Sanktionsresolutionen verbotene Luxusgüter.Das schrieb das dem UN-Sicherheitsrat unterstehende Komitee in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichen Bericht. Es handele sich bei der Limousine Mercedes-Maybach S600 von Machthaber Kim Jong-un um ein solches Luxusgut, das Nordkorea beim zweiten Gipfel mit den USA im Februar nach Vietnam gebracht hatte.Das Komitee teilte mit, dass ein UN-Mitgliedsland 15.600 Flaschen Wodka aus Weißrussland und 90.000 Flaschen Wodka aus Russland jeweils im November und Februar beschlagnahmt habe, deren letzter Zielort vermutlich Nordkorea gewesen sei. Die beschlagnahmten Lieferungen seien 41.000 Dollar wert.Nach weiteren Angaben werden im Kaufhaus Taesong in Pjöngjang, das im April nach einem Umbau wieder eröffnet wurde, weiterhin Luxusgüter verkauft. Das Kaufhaus stehe unter der Kontrolle des Büros 39 der Arbeiterpartei.Der Ausschuss schrieb zudem, dass Nordkorea Fischkuttern aus dritten Ländern weiterhin Fischfanglizenzen verkaufe, um Devisen zu erwerben.