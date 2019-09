KBS-Umfrage: 49 Prozent lehnen Ernennung Cho Kuks zum Justizminister ab

Photo : YONHAP News

Nach dem Ergebnis einer Umfrage von KBS lehnen 49 Prozent der Befragten eine Ernennung Cho Kuks zum Justizminister ab.Von den 1.000 Befragten befürworteten 37 Prozent eine Einsetzung Chos als Justizminister.Die Umfrage war am Samstag durchgeführt worden, einen Tag nach Chos Anhörung vor dem Parlament und der Anklage seiner Ehefrau wegen Urkundenfälschung.59 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten, dass Cho in der Anhörung die gegen ihn und seine Familie erhobenen Verdachtsmomente nicht habe ausräumen können. 33 Prozent vertraten die gegenteilige Auffassung.49 Prozent äußerten sich davon überzeugt, dass die Ermittlungen gegen Cho und seine Familie nicht auf faire Weise fortgesetzt würden, sollte dieser zum Justizminister ernannt werden. 36 Prozent gingen davon aus, dass in diesem Fall dennoch faire Untersuchungen stattfinden würden.Die Umfrage für ein Programm des Senders hatte Hankook Research durchgeführt. Das Forschungsinstitut gab das Konfidenzniveau mit 95 Prozent an, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.