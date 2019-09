Xi gratuliert Kim zum 71. Jubiläum der Staatsgründung

Photo : YONHAP News

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum 71. Jubiläum der Staatsgründung am heutigen Montag gratuliert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass Xi eine Gratulationsbotschaft an Kim geschickt habe.Er sei bereit, beiden Ländern und ihren Bürgern ein größeres Glück zu bereiten, indem er zusammen mit dem Vorsitzenden Kim die traditionelle Freundschaft zwischen Nordkorea und China fortführe und entwickele und eine weitere Entwicklung der bilateralen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen in der neuen historischen Periode vorantreibe, schrieb Xi darin.Xi erwähnte, dass Kim vier Mal China besucht hatte und er selbst im Juni Nordkorea besucht hatte. Er freue mich darüber, dass die zwischen den beiden geschaffene umfassende gemeinsame Auffassung aktiv umgesetzt werde, hieß es weiter.