Präsident Moon entscheidet voraussichtlich heute über Ernennung von Justizminister

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird voraussichtlich am heutigen Montag entscheiden, ob er Cho Kuk zum Justizminister ernennt.Ursprünglich war erwartet worden, dass Moon am Wochenende Chos Ernennung trotz der Vorwürfe gegen ihn beschließen wird.Wie verlautete, habe der Staatschef nicht nur seine Stabsmitglieder, sondern auch Personen außerhalb des Präsidialamtes um Meinungen gebeten. Er werde seine endgültige Entscheidung treffen, nachdem ihm die Ergebnisse einer Sitzung zwischen Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt am Sonntagabend hinter verschlossenen Türen berichtet worden seien.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte Reportern, dass noch nichts beschlossen worden sei.Es wird im Präsidialamt ein subtiler Stimmungswechsel beobachtet, nachdem die Staatsanwaltschaft Chos Frau am Freitag wegen des Vorwurfs der Dokumentenfälschung unerwartet angeklagt hatte.Als entscheidend für eine eventuelle Durchsetzung der Ernennung gilt die öffentliche Meinung. Das Präsidialamt führte weiterhin Meinungsumfragen durch und geht anhand der Ergebnisse davon aus, dass es immer noch mehr Gegner als Befürworter der Ernennung von Cho zum Justizminister gebe.Moon kehrt am heutigen Montag offiziell zur Arbeit zurück, nachdem er Ende letzter Woche seine Südostasien-Reise beendet hatte. Daher wird erwartet, dass er noch heute seine Entscheidung zu Cho bekannt geben wird.