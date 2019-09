Stadt Seoul verlängert zum Erntedankfest Betriebszeiten von Bus und Bahn

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul wird zum Entedankfest Chuseok die Betriebszeiten von Bus und Bahn verlängern.Am Freitag und Samstag sollen die Busse und U-Bahnen bis 2 Uhr des folgenden Tages fahren.Länger fahren werden die Busse auf fünf Routen, die an den fünf wichtigsten Eisenbahnstationen und vier großen Busbahnhöfen vorbeiführen werden.Auch die Busse, die an einer Haltestelle am Gedenkfriedhof Halt machen, werden am Freitag und Samstag länger in Betrieb sein. Dort wollen viele Südkoreaner die Gräber ihrer Vorfahren besuchen.Vom morgigen Dienstag bis Sonntag wird auch die Zahl der Überlandbusse und Fernbusse mit Startort in Seoul auf einen Durchschnitt von 1.166 pro Tag erhöht. Auf diese Weise sollen täglich 40.000 Fahrgäste mehr als gewöhnlich transportiert werden.