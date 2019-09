Südkorea bei Schiffbau-Aufträgen vierten Monat in Folge führend

Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei den Schiffbau-Aufträgen den vierten Monat in Folge führend.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Sonntag erhielten Südkoreas Werften im August Aufträge über 735.000 gewichtete Tonnen (CGT). Das waren 73,5 Prozent des weltweiten Auftragsvolumens.Im bisherigen Jahresverlauf konnten sich Südkoreas Schiffbauer Bestellungen über 4,64 Millionen CGT in die Auftragsbücher schreiben. Das entspricht einem Anteil von 35 Prozent an den weltweit vergebenen Aufträgen. China liegt nach den ersten acht Monaten des Jahres mit 5,02 Millionen CGT an der Spitze.Nach dem Auftragswert ist jedoch Südkorea führend. Südkoreas Aufträge bis August haben einen Wert von 11,3 Milliarden Dollar, während China als Zweitplatzierter Bestellungen über 10,9 Milliarden Dollar entgegennehmen konnte.Nach Ministeriumsangaben seien Südkoreas Werften bei Schiffen mit hohem Mehrwert führend, darunter LNG-Tanker und sehr große Rohölfrachter (VLCC).