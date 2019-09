US-Außenminister fordert Nordkoreas Rückkehr an Verhandlungstisch

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkorea aufgefordert, zügig an den Verhandlungstisch zurückzukehren.Die USA hofften, dass sie in den nächsten Tagen oder vielleicht Wochen wieder mit Nordkorea am Verhandlungstisch sitzen würden, sagte Pompeo am Samstag (Ortszeit) in einem Interview mit ABC.Präsident Donald Trump habe Nordkorea Sicherheit und wirtschaftlichen Wohlstand versprochen. Er glaube, dass Präsident Trump sehr enttäuscht wäre, sollte der Vorsitzende Kim Jong-un nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren oder Raketentests unternehmen, die mit den getroffenen Vereinbarungen unvereinbar seien, betonte Pompeo.