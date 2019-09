Internationales US-Bericht: Südkorea und Japan könnten atomare Aufrüstung für nötig halten

Nach Einschätzung des Forschungsdienstes des US-Kongresses (CRS) könnten Südkorea und Japan ihre eigene atomare Aufrüstung für nötig halten, sollte es an Vertrauen in die nukleare Abschreckung durch die USA fehlen.



Das schrieb der CRS in seinem am 6. September aktualisierten Bericht über nicht-strategische Nuklearwaffen.



Viele Analytiker hätten behauptet, dass sich Bündnisländer (der USA) gezwungen fühlen könnten, ihre eigenen Atomwaffen zu erwerben, wären sie nicht von der Zuverlässigkeit des US-Atomarsenals überzeugt. Solche Berechnungen könnten in Japan und Südkorea offensichtlich sein, da sie von atomar bewaffneten Nachbarn wie China und Nordkorea bedroht oder eingeschüchtert würden, hieß es in dem Bericht.



An dem Tag, als der Bericht veröffentlicht wurde, erwähnte der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, in einem Vortrag die Möglichkeit, dass in asiatischen Ländern wie Südkorea und Japan die Forderung nach einer atomaren Aufrüstung laut würde.