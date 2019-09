Noch vier Koreaner an Bord eines vor US-Küste gekenterten Frachtschiffs

Photo : YONHAP News

An Bord eines vor der US-Küste gekenterten Frachtschiffs befinden sich noch vier Südkoreaner.Das teilte das Außenministerium mit. Die US-Küstenwache suche zurzeit nach vier südkoreanischen Staatsbürgern, die sich im Maschinenraum des havarierten Autotransporters befänden. Von den insgesamt 24 Besatzungsmitgliedern seien bisher 20 gerettet worden, sagte ein Beamter des Ministeriums.Gerettet wurden sechs Südkoreaner, 13 Philippiner und ein US-amerikanischer Lotse.Das Außenministerium schickte inzwischen einen Konsul des Generalkonsulats in Atlanta zum Unglücksort.Gegen 16.10 Uhr am Sonntag koreanischer Zeit war das Schiff Golden Ray von Hyundai Glovis 1,6 Kilometer vom Hafen von Brunswick im US-Bundesstaat Georgia fast vollständig auf die Backbord-Seite gekippt.