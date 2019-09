Wirtschaftsforschungsinstitut: Südkorea steckt sechsten Monat in Folge im Abschwung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft steckt laut einem Bericht den sechsten Monat in Folge in einem Abschwung.Zu dieser Einschätzung kommt die staatliche Denkfabrik Korea Development Institute (KDI) in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht. Grund für den Abschwung sei eine schwache Nachfrage im In- und Ausland.Forscher des KDI beschreiben die wirtschaftliche Situation seit April mit dem Begriff "Abschwung". Von November letzten Jahres bis zum März war von einer "Verlangsamung" ausgegangen worden.Die Einzelhandelsumsätze seien im Juli um 0,3 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen. Die Sachinvestitionen seien in dem Zeitraum um 4,7 Prozent geschrumpft.Die Exporte brachen im August um 13,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 44,2 Milliarden Dollar ein. Die Ausfuhren waren damit den neunten Monat in Folge rückläufig.