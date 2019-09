Präsident Moon bittet Bürger um Verständnis und Unterstützung für Chos Ernennung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Bürger um Verständnis und Unterstützung für die Ernennung von Cho Kuk zum Justizminister gebeten, die trotz verschiedener Vorwürfe gegen seine Familie durchgesetzt wurde.Cho habe sich zusammen mit ihm für die Reform der Machtorgane eingesetzt und Ergebnisse erzielt, sagte Moon am Montag bei der Überreichung der Ernennungsurkunden an Cho und sechs weitere neue Minister oder Beamte im Ministerrang. Er wolle es nun Cho überlassen, die Reform zu vollenden. Er glaube, dass der Wille dafür nicht verebben sollte, und bitte um ein breites Verständnis und die Unterstützung der Bürger.Der Präsident äußerte, dass er im Wahlkampf für die letzte Präsidentschaftswahl die Reform der Machtorgane als eines der wichtigsten Versprechen vorgelegt habe. Das Versprechen habe die Unterstützung von Bürgern erhalten.Gegen Cho seien viele Verdächte erhoben worden, seine Ehefrau sei angeklagt worden. Es habe eine heftige Konfrontation zwischen Befürworten und Gegnern gegeben, sagte Moon weiter. Er habe nicht umhin können, sich viele Gedanken darüber zu machen, da es gegebenenfalls zu einer Spaltung unter den Bürgern kommen könnte.Er habe es jedoch für wichtiger gehalten, die Prinzipien einzuhalten und Kontinuität zu wahren. Die parlamentarische Anhörung sei durchgeführt worden und alle verfahrensmäßigen Bedingungen lägen vor. In dieser Situation wäre es ein schlechtes Beispiel, ihn lediglich wegen Verdachtsmomenten nicht zu ernennen, obwohl keine eindeutige Rechtswidrigkeit bestätigt worden sei, für die Cho Verantwortung tragen müsse, betonte der Präsident.