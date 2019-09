Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag den vierten Handelstag in Folge zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 0,52 Prozent auf 2.019,55 Zähler vor.Laut Analysten hätten der Börse in Seoul Erwartungen Auftrieb gegeben, dass die Europäische Zentralbank in einer Sitzung am Donnerstag neue Stimulusmaßnahmen beschließen könnte.Auch die geplanten Gespräche zwischen den USA und China hätten die Laune der Anleger gehoben, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.