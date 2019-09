Umfrage: 69 Prozent der US-Amerikaner befürworten US-Militärpräsenz in Korea

Photo : YONHAP News

Laut einer Umfrage befürworten sieben von zehn US-Amerikanern die Stationierung der US-Truppen in Südkorea.Das ergab eine Umfrage, die die US-Denkfabrik Chicago Council on Global Affairs mit Unterstützung der Korea Stiftung unter dem südkoreanischen Außenministerium durchführte.Den am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Ergebnissen zufolge sprachen sich zwölf Prozent der Befragten für die Stärkung der US-Truppen in Südkorea aus. 57 Prozent befürworteten die Aufrechterhaltung der US-Militärpräsenz auf dem bisherigen Niveau.16 Prozent forderten dagegen den Truppenabbau in Südkorea, 13 Prozent den Truppenabzug.58 Prozent befürworteten, dass im Falle von Nordkoreas Angriff auf Südkorea für dessen Verteidigung US-Truppen mobilisiert werden. 63 Prozent der Anhänger der Republikaner, 57 Prozent der Anhänger der Demokraten waren dieser Meinung.Hinsichtlich des Einflusses Südkoreas auf die USA wurden fünf von zehn möglichen Punkten vergeben. Russland und Japan haben nach Einschätzung der Amerikaner jeweils mit 6,7 und sechs Punkten größeren Einfluss auf die USA.In einer Online-Umfrage wurden 2.059 über 18-jährige US-Amerikaner vom 7. bis 20. Juli befragt. Die Fehlerquote wird mit plus/minus 2,3 Prozentpunkten angegeben.