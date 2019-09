Nordkorea signalisiert Bereitschaft zu neuem Dialog mit USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Bereitschaft signalisiert, die Verhandlungen mit den USA über die Denuklearisierung Ende September wieder aufzunehmen.Gleichzeitig wurden die USA aufgefordert, neue Vorschläge zu präsentieren.Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA teilte Vizeaußenministerin Choe Son-hui in einer Stellungnahme am Montag eine entsprechende Bereitschaft mit.Nordkorea sei bereit, sich Ende September zu einem vereinbarten Zeitpunkt und Ort mit der US-Seite zusammenzusetzen, um umfassende Diskussionen über die bisher diskutierten Angelegenheiten zu führen. Sie möchte glauben, dass die USA eine Alternative unterbreiten würden, die im Interesse Nordkoreas und der USA sei und auf einem für Nordkorea akzeptablen Kalkül basiere, sagte Choe darin.Sie glaube, dass die USA inzwischen genügend Zeit gehabt hätten, um eine neue Vorgehensweise zu finden, die der Vorsitzende Kim Jong-un in einer Rede im April gefordert habe. Sollten die USA bei neuen Verhandlungen erneut mit dem alten Szenario aufwarten, das nichts mit einem neuen Kalkül zu tun habe, könnte ein Geschäft zwischen beiden Seiten damit zu seinem Ende kommen, warnte sie.