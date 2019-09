Nach Nordkoreas Gesprächsangebot: Trump nennt Treffen eine gute Sache

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Treffen als gute Sache bezeichnet. Kurz zuvor hatte Nordkorea Gespräche vorgeschlagen.Dies sei interessant und man werde sehen, was passiere. Treffen seien eine gute Sache, keine schlechte, sagte Trump am Montag gegenüber Reportern im Weißen Haus.Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui hatte in einer von den staatlichen Medien verbreiteten Erklärung am selben Tag Gespräche angeboten.Sie hatte Bereitschaft zu umfassenden Diskussionen mit den USA über verschiedene Themen signalisiert. Die Gespräche könnten Ende September stattfinden, ein Ort müsse noch festgelegt werden, hieß es weiter.