IAEA äußert Bedauern über Nordkoreas fortgesetzte Nuklearaktivitäten

Photo : YONHAP News

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat Bedauern über den fortgesetzten Betrieb einiger Nuklearanlagen in Nordkorea geäußert.Der kommissarische Generaldirektor der IAEA, Cornel Feruta, sagte in einer Stellungnahme, dass Aktivitäten an einigen Nuklearanlagen in Nordkorea fortgesetzt oder weiter entwickelt worden seien.Er betonte, dass Nordkoreas Nuklearaktivitäten Anlass zu ernster Besorgnis gäben. Die Fortsetzung des Programms stelle einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar und sei sehr bedauerlich.Die IAEA sei bereit, bei der Überprüfung des nordkoreanischen Atomprogramms eine sehr wichtige Rolle zu spielen, sollten die betreffenden Länder eine politische Einigung erzielen. Nordkorea sollte Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig einhalten, zügig mit der IAEA kooperieren und alle anstehenden Probleme lösen, forderte Feruta.