Regierung bildet Ausschuss für Suizidprävention

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat einen Ausschuss für die Verhinderung von Selbstmorden ins Leben gerufen.Das dem Büro des Ministerpräsidenten unterstellte Komitee für die Politik zur Selbstmordprävention kam am Montag zu seiner ersten Sitzung unter Vorsitz von Ministerpräsident Lee Nak-yon zusammen.Dabei wurden vier Themen, darunter ein staatlicher Aktionsplan für die Suizidprävention, diskutiert. Lee forderte, dichte Sicherheitsnetze in Gemeinden aufzubauen, um Selbstmorde zu verhindern.Das Komitee beschloss, anhand der Daten aus einer vollständigen Aufzählung der Suizidtoten bis Jahresende jedes Jahr anfällige Regionen zu bestimmen und sehr anfällige Gruppen festzustellen, um Unterstützung anzubieten.Regionale Zentren für psychische Gesundheit sollen Hinterbliebenen von Suizidtoten Verwaltungs- und Rechtsberatungen sowie ihre Behandlung finanzieren und Programme für die psychische Gesundheit anbieten.In jeder großen Region wird ein Team gebildet, das auf psychiatrische Notfälle wie Selbstmordversuche rund um die Uhr reagieren kann. Das Team wird gemeinsam mit der Polizei oder dem Rettungsdienst zum Einsatz kommen, um unter anderem eine Beratung zu übernehmen.Ende dieses Jahres wird ein Pilotprojekt für die Bestimmung von psychiatrischen Notfallkliniken eingeführt, in denen psychiatrische Notfallpatienten rund um die Uhr behandelt werden können.Das Komitee besteht unter Leitung des Ministerpräsidenten aus 13 Regierungsbeamten und zehn zivilen Experten.