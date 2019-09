Präsident Moon leitet Kabinettssitzung am Sitz von Forschungsinstitut

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag am Sitz des Korea-Instituts für Wissenschaft und Technologie (KIST) eine Kabinettssitzung geleitet.Die Abhaltung der Kabinettssitzung an dem staatlich finanzierten Forschungsinstitut wird als Ausdruck des Willens betrachtet, angesichts Japans Exportrestriktionen die einheimische Produktion von Materialien, Teilen und Ausrüstungen zu unterstützen.Moon betonte, dass die Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrien die Schaffung einer Grundlage für die koreanische Wirtschaft in den nächsten 100 Jahren bedeute. Hierfür wolle die Regierung die Investitionen entschlossen und mutig steigern und durch finanzielle Unterstützung dafür sorgen, dass auf Materialien, Teile und Ausrüstungen spezialisierte Unternehmen von Weltniveau entstünden.An der Kabinettssitzung nahm auch der neue Justizminister Cho Kuk teil, der am Montag trotz des Widerstands der Opposition ernannt wurde.Die Regierung beschloss unterdessen, ein dem Präsidenten unterstelltes Komitee zu bilden, um die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrien zu verbessern.