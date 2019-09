Atomunterhändler Südkoreas und der USA diskutieren nach Nordkoreas Gesprächsangebot

Photo : YONHAP News

Nachdem Nordkorea den USA Dialogbereitschaft signalisiert hatte, haben die Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA telefonisch über relevante Angelegenheiten diskutiert.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass der Chefunterhändler für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm, Lee Do-hoon, am Dienstagvormittag mit seinem US-Amtskollegen Stephen Biegun ein Telefongespräch geführt habe.Sie hätten über die jüngste Situation auf der koreanischen Halbinsel und Wege für Fortschritte bei der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einer dauerhaften Friedensschaffung diskutiert. Sie hätten vereinbart, sich zu einem baldigen Zeitpunkt zu weiteren Diskussionen zu treffen, hieß es weiter.Das Telefonat erfolgte, nachdem die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui am Montag den USA die Wiederaufnahme von Verhandlungen vorgeschlagen hatte. Nordkorea sei bereit, sich Ende September mit der US-Seite zusammenzusetzen, um umfassende Diskussionen über die bisher diskutierten Angelegenheiten zu führen, sagte sie in einer Stellungnahme.Das weckte Erwartungen, dass die seit Monaten festgefahrenen Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington wieder aufgenommen werden könnten.