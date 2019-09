Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag erneut zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,62 Prozent auf 2.032,08 Zähler.Erneut sorgte die Nachricht über einen geplanten USA-China-Dialog im kommenden Monat für steigende Kurse. Auch mögliche Stimulusmaßnahmen der Europäischen Zentralbank hellten die Stimmung an der Börse auf.Die südkoreanische Börse bleibt am Donnerstag und Freitag wegen des Erntedankfestes Chuseok geschlossen.