OECD-Frühindikator für Südkorea seit 26 Monaten rückläufig

Photo : YONHAP News

Ein OECD-Index für die Konjunkturaussichten Südkoreas ist bereits so lange rückläufig wie noch nie.Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lag der Composite Leading Indicator (CLI) Südkoreas im Juli bei 98,79. Das entspricht einem Rückgang von 0,08 Punkten gegenüber dem Vormonat.Nachdem der OECD-Frühindikator Südkoreas im Mai 2017 mit 101,7 den Spitzenwert erreicht hatte, ging es seitdem den 26. Monat in Folge abwärts, damit so lange wie seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Januar 1990 nicht mehr.Zudem wurde im Juli der niedrigste Stand seit April 2012 verzeichnet. Der Wert bleibt seit Juli letzten Jahres stets unter 100.Der Index bildet die erwartete Konjunkturlage in sechs bis neun Monaten ab. Ein Wert über 100 steht für einen Konjunkturabschwung, ein Wert unter 100 für einen Abschwung.