Nordkorea testete nach eigenen Angaben am Dienstag supergroßen Mehrfachraketenwerfer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch nach eigenen Angaben einen supergroßen Mehrfachraketenwerfer getestet.Die Zeitung "Rodong Sinmun", das offizielle Blatt der Arbeiterpartei, schrieb am Mittwoch, dass unter Aufsicht des Vorsitzenden Kim Jong-un tags zuvor ein Test der Waffe durchgeführt worden sei. Dabei seien verschiedene Aspekte hinsichtlich des Kampfeinsatzes, der Flugbahneigenschaften, Präzision und Referenzfunktion überprüft worden.Ob der Test erfolgreich war, wurde anders als in einem Bericht nach dem vorherigen Test, nicht erwähnt. Gleichzeitig wurde signalisiert, dass noch weitere Tests vorgenommen werden könnten.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Nordkorea zwei Kurzstreckenprojektile von seinem westlichen Gebiet aus in Richtung Osten abgefeuert habe. Die Projektile seien rund 330 Kilometer weit geflogen.