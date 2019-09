Zugbegleiter in den Schnellzügen KTX und SRT beginnen Streik

Photo : YONHAP News

Die Zugbegleiter in den Schnellzügen KTX und SRT haben einen Streik begonnen.Sie wollen heute um 13 Uhr eine Kundgebung veranstalten und bis Montag die Arbeit niederlegen. Sie werden damit an den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok, an denen ein besonders hohes Reiseaufkommen herrscht, nicht arbeiten.Die Zugbegleiter sind bei einem Tochterunternehmen der koreanischen Bahn (KORAIL) angestellt, während das für die Sicherheit zuständige technische Personal zu besseren Konditionen direkt von KORAIL eingestellt wird. Die Zugbegleiter argumentieren, dass ihre Arbeit direkt mit der Sicherheit der Fahrgäste zusammenhänge und sie daher direkt von KORAIL beschäftigt werden sollten.Betriebsstörungen wegen des Streiks werde es laut Angaben der koreanischen Bahn jedoch nicht geben. Mitarbeiter aus der Zentrale würden die Rolle der Zugbegleiter übernehmen.Der Bahnabieter SRT will ebenfalls Vertretungspersonal engagieren.