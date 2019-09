Moon schickt Trump Dankesbrief für Rettung von Koreanern aus gekentertem Frachter

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich bei US-Präsident Donald Trump für die Rettung von vier südkoreanischen Besatzungsmitgliedern aus einem vor der US-Küste gekenterten Frachter bedankt.Präsident Moon habe Präsident Trump einen Dankesbrief geschickt, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung mit.Die Golden Bay war am Sonntag nahe dem Hafen von Brunswick im US-Bundesstaat Georgia in Seenot geraten und gekentert. Von insgesamt 24 Menschen an Bord waren vier südkoreanische Crew-Mitglieder zunächst in dem Frachter eingeschlossen, bevor der US-Küstenwache am Montag die Rettung gelang.Die Nachricht, dass alle vier Südkoreaner dank der zügigen und aktiven Bemühungen der US-Küstenwache gerettet worden seien, habe die Bürger Südkoreas sehr erleichtert und gefreut, schrieb Moon in dem Brief.Laut Ko schickte Moon einen Brief auch an Karl Schultz, Kommandeur der US-Küstenwache, um Mut und Engagement der Mitglieder der Küstenwache im Rettungseinsatz zu würdigen und Dank zu äußern.Die Regierung werde weiterhin eng mit den US-Behörden kooperieren und neben der Unterstützung für die geretteten Besatzungsmitglieder und ihre Familien auch gründliche Folgemaßnahmen treffen, darunter die Klärung der Unglücksursache, hieß es weiter.Die Sprecherin gab ihrerseits eine Stellungnahme ab, um der US-Küstenwache Dank für die zügigen Rettungsarbeiten zu zollen. Sie äußerte auch gegenüber den Geretteten Dank und Trost dafür, in dem verschlossenen Raum 41 Stunden lang ausgeharrt zu haben.