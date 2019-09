Internationales UN erlauben US-Organisation Lieferung von Hilfsgütern an Nordkorea

Die Vereinten Nationen haben einer US-amerikanischen Hilfsorganisation die Lieferung von humanitären Hilfsgütern an Nordkorea genehmigt.



Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Mittwoch.



Das Komitee für Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats habe am 5. September der IGNIS Community die entsprechende Genehmigung erteilt. Die Sanktionsausnahme gelte für sechs Monate.



Die Organisation will Medizin- und Rehabilitationsgeräte für die Fertigstellung des Wirbelsäulen- und Rehabilitationszentrums Pjöngjang nach Nordkorea schicken, dessen Einrichtung an der Medizinischen Hochschule Pjöngjang seit 2013 angestrebt wurde.