Erwerbstätigenzahl wächst im August um 450.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen ist im August so stark wie seit 29 Monaten nicht mehr gestiegen.Laut dem Statistikamt waren im August 27,35 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 452.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde der stärkste Zuwachs seit März 2017 und der höchste Stand in einem August seit 2014 verzeichnet.In der Gastronomie und Hotellerie stieg die Zahl der Berufstätigen um 104.000, somit wurde den zweiten Monat in Folge die 100.000er-Marke geknackt. Die Erwerbstätigenzahl im verarbeitenden Gewerbe schrumpfte um 24.000, damit so gering wie seit April 2018 nicht mehr, als ein Abwärtstrend eingesetzt hatte.Die Beschäftigungsquote, der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung ab 15 Jahren, legte um 0,5 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 61,4 Prozent zu. Die Erwerbstätigenquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren wuchs um 0,5 Prozentpunkte auf 67 Prozent.Die Zahl der Arbeitslosen sank um 275.000 auf 858.000 Menschen. Die Arbeitslosenquote fiel um einen Prozentpunkt auf drei Prozent.