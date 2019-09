US-Außenminister wünscht Koreanern schönes Chuseok-Fest

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat anlässlich des koreanischen Erntedankfestes Chuseok eine Glückwunschbotschaft bekannt gegeben und darin die Stärke der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz betont.Im Namen der Regierung der Vereinigten Staaten und ihrer Bürger möchte er den Menschen in Süd- und Nordkorea sowie den Koreanern auf der ganzen Welt einen frohen Chuseok-Festtag wünschen, sagte Pompeo in der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Botschaft.In dieser Zeit der Heimkehr und des Schenkens würden wir alle daran erinnert, innezuhalten und für die vielen Segen des Lebens zu danken. Wir nähmen sich auch diese Zeit des Nachdenkens, um die Stärke des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA zu erkennen, das auf einer soliden Grundlage gemeinsamer Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten sowie gemeinsamer Interessen für Frieden und Wohlstand beruhe, betonte er.Es ist das erste Mal, dass in einer Botschaft eines Außenministers der Trump-Regierung zu Chuseok die Einwohner in Nordkorea getrennt erwähnt wurden. Als Hintergrund vermuten einige Beobachter eine mögliche Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Nordkorea.