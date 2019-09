Präsident Moon wünscht anlässlich Chuseok-Festes für alle faires Land

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich des Erntedankfests Chuseok ein für alle Bürger faires Land gewünscht.Wir beschritten jetzt einen neuen Weg zu einem Land, in dem alle zusammen gut leben, sagte Moon am Mittwoch in einem Videogruß an die Bürger. Er sei davon überzeugt, dass am Ende des Weges so reiche Tage wie Chuseok stehen würden.Er wünsche sich ein Land, das für alle Bürger fair sei, so wie der Vollmond die Welt gleichmäßig beleuchte. Eine vitale Wirtschaft werde die Menschen gegenseitig reich machen, eine faire Gesellschaft werde gegenseitig Vertrauen schenken, und eine friedliche koreanische Halbinsel werde die Menschen dazu veranlassen, sich an den Händen zu fassen, betonte Moon.Der Staatschef richtete außerdem tröstende Worte an Einwohner, die vom letzten Taifun stark betroffen waren.Moon dankte denjenigen, die bedürftigen Menschen helfen und auch während der Feiertage für die Sicherheit der Bürger arbeiten würden. Er werde stets Bemühungen unternehmen, damit alle eines Tages zusammen lachen könnten, hieß es.