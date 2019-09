Südkoreas Nuklearunterhändler reist morgen nach China

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefunterhändler für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm, Lee Do-hoon, besucht China.Lee, der Sondergesandte für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, werde am Donnerstag nach Peking reisen, teilte das Außenministerium mit. Er werde mit dem chinesischen Vizeaußenminister Luo Zhaohui zu einem Gespräch zusammenkommen, um sich über Wege zur Kooperation zwischen beiden Ländern bezüglich der Situation auf der koreanischen Halbinsel auszutauschen.Wie verlautete, werde Luo das Amt des Sonderbeauftragten für Korea-Angelegenheiten übernehmen, der in China für diplomatische Verhandlungen über die nordkoreanische Nuklearfrage zuständig ist. Er begleitete Anfang September Außenminister Wang Yi auf seiner Reise nach Nordkorea.Es wird erwartet, dass Luo Lee über die Ergebnisse seines Nordkorea-Besuchs informieren wird. Beide werden voraussichtlich über Maßnahmen für die Kooperation in Bezug auf die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung sprechen.Lees China-Besuch erfolgt, nachdem Nordkorea den USA vorgeschlagen hatte, Ende September wieder Arbeitsgespräche aufzunehmen.