Seoul fordert von IOC Olympia-Verbot von Japans Flagge der aufgehenden Sonne

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) offiziell dazu aufgefordert, Japans Flagge der aufgehenden Sonne bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zu verbieten.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte am Mittwoch mit, ein entsprechendes Schreiben im Namen von Minister Park Yang-woo an den IOC-Präsidenten Thomas Bach geschickt zu haben.Laut einem Ministeriumsbeamten wurde darin mit Nachdruck verlangt, dass die Flagge, ein Symbol der imperialistischen Aggressionen Japans, bei den Spielen in Tokio nicht benutzt werden dürfe. Dabei sei darauf hingewiesen worden, dass der Weltfußballverband FIFA die Flagge verbiete und dass diese mit den olympischen Werten nicht vereinbar sei.Die Angelegenheit sei als Frage der Geschichte betrachtet worden, die nicht nur den Sportbereich betreffe. Daher habe die Regierung beschlossen, ihrerseits zu handeln, hieß es zur Begründung, warum nicht Südkoreas nationales Olympisches Komitee, sondern die Regierung das Schreiben verschickte.Die Regierung werde zusammen mit der Weltgemeinschaft stetige Bemühungen unternehmen, bis die Frage der Flagge der aufgehenden Sonne geklärt sei, hieß es weiter.Auch das Koreanische Olympische Komitee und das Koreanische Paralympische Komitee werden das Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio schriftlich zu einem Verbot der Flagge auffordern.