Sport Im Sung-jae als erster asiatischer Golfspieler von PGA zum Rookie des Jahres gewählt

Südkoreas Golfspieler Im Sung-jae wurde von der professionellen nordamerikanischen Golfturnierserie PGA zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Er ist der erste, in Asien geborene Spieler, dem diese Ehre zuteil geworden ist.



Die PGA gab ihre Entscheidung am Mittwoch bekannt. Der 21-jährige Im konnte sich bei der Wahlentscheidung gegen vier amerikanische Kandidaten durchsetzen, nämlich Cameron Champ, Adam Long, Collin Morikawa und Matthew Wolff.



Seit 1990 wählt die PGA jedes Jahr den besten Nachwuchssportler. Bereits 2012 konnte der in New York geborene, koreanischstämmige Golfspieler John Huh den Titel einheimsen.