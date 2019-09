Internationales Parlament von Kalifornien führt Hangeul-Tag ein

Das Parlament des US-Bundesstaates Kalifornien hat einen Gedenktag für das koreanische Alphabet Hangeul eingeführt.



Der Senat von Kalifornien habe am Montag (Ortszeit) eine Resolution einstimmig verabschiedet, mit der der 9. Oktober zum "Hangul Day" (Hangeul-Tag) bestimmt werde, teilte Park Dong-woo, Berater der Abgeordneten Sharon Quirk-Silva, am Mittwoch mit.



Die Resolution hatten die Abgeordneten des Unterhauses Quirk-Silva, Steven Seokho Choi und Miguel Santiago gemeinsam eingereicht.



Ab diesem Jahr bereits wird der 9. Oktober als Hangeul-Tag gefeiert, da keine Unterzeichnung des Gouverneurs nötig ist.



Park sagte, es sei das erste Mal in den USA, dass ein Gedenktag für eine Minderheitssprache eingeführt worden sei. Er erwarte, dass dies Anlass dazu geben werde, die Großartigkeit von Hangeul weltweit bekannt zu machen.