Wirtschaft Südkoreanisches Bier mittlerweile drittbeliebtestes Importbier in China

Südkoreanische Bierexporte nach China sind in den letzten drei Jahren fast um das Vierfache gestiegen.



Laut Daten der staatlichen Behörde zur Handels- und Investitionsförderung KOTRA vom Freitag haben die Bierexporte nach China im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 91 Millionen US-Dollar erreicht. 2016 betrug der entsprechende Wert nur rund 25 Millionen US-Dollar.



Damit befindet sich koreanisches Bier auf dem dritten Platz unter den beliebtesten Importbieren in China, angeführt von Mexiko und Deutschland.



Mexikanisches Bier wurde 2018 im Wert von 251 Dollar nach China eingeführt, deutsche Bierexporte nach China erreichten im selben Zeitraum 191 Millionen Dollar.



Südkorea selbst hat im Jahr 2018 chinesisches Bier im Wert von 41 Millionen Dollar eingeführt. Nur japanisches Bier ist noch beliebter. So hat Südkorea im Vorjahr japanisches Bier mit einem Volumen von 72 Millionen Dollar importiert.