Trump rechnet mit weiterem Nordkorea-USA-Gipfel noch in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Aussagen damit, Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un noch im Laufe diesen Jahres wiederzusehen.Diese Einschätzung teilte Trump während einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Donnerstag mit. Die Nordkoreaner seien bestimmt gewillt, ihn zu treffen, sagte der US-Präsident vor Reportern. Er glaube, dass dies tatsächlich passieren werde.Seit Juni 2018 haben sich die Staatschefs Nordkoreas und der USA bereits dreimal getroffen. Im Zentrum der gemeinsamen Verhandlungen steht die nukleare Abrüstung Nordkoreas im Austausch für Sicherheitsgarantien der USA.Seit dem gescheiterten Gipfel von Februar in Hanoi sind die Verhandlungen ins Stocken geraten.Am Montag hat Nordkoreas Vize-Außenministerin Choe Son-hui die Bereitschaft zu neuen Gesprächen Ende September geäußert. Sie verlangte jedoch, dass die Vereinigten Staaten mit einem neuen Kalkül an den Verhandlungstisch kommen sollten.