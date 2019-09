Präsident Moon nimmt an UN-Generalversammlung teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird vom 22. bis 26. September nach New York reisen, um an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.Moon werde am 24. September vor der UN-Vollversammlung eine Grundsatzrede halten, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Ko Min-jung, am Freitag mit.Während des Besuchs in New York wird Moon mit US-Präsident Donald Trump zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Das Blaue Haus und das Weiße Haus diskutieren derzeit über einen konkreten Termin, sagte Ko.Moon wird sich zudem mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres treffen und bilaterale Spitzengespräche mit Amtskollegen aus weiteren Ländern führen.Nach weiteren Angaben wird er die gemeinsame Leitung einer Veranstaltung zur Vorbereitung des P4G-Gipfels zur nachhaltigen Entwicklung übernehmen und am UN-Klima-Aktions-Gipfel teilnehmen.Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Diskussionen beim Südkorea-USA-Gipfel, da Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA voraussichtlich Ende September wieder aufgenommen werden könnten.