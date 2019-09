Südkorea streicht Japan voraussichtlich diese Woche von Liste vertrauenswürdiger Handelspartner

Photo : KBS News

Südkorea wird voraussichtlich diese Woche Japan von der Liste der vertrauenswürdigen Handelspartner streichen.Wie die Regierung am Sonntag bekannt gab, wolle das Ministerium für Handel, Industrie und Energie Anfang dieser Woche eine offizielle Mitteilung im Amtsblatt veröffentlichen.Das Ministerium habe laut Berichten nahezu alle Verfahren für die Streichung aus der Liste abgeschlossen. Unter anderem seien Meinungen zu dem Schritt eingeholt worden, auch sei das Vorhaben vom Ministerium für Gesetzgebung überprüft worden.Südkorea wird seine Handelspartner künftig drei Kategorien statt bislang zwei zuordnen. Japan soll demnach in die neu geschaffene Zwischenkategorie aufgenommen werden.Anlass ist Tokios Entscheidung, Südkorea nicht länger als uneingeschränkt vertrauenswürdigen Handelspartner zu betrachten. Südkorea war daher am 28. August von Japans Liste der bevorzugten Handelsstaaten genommen worden.Die südkoreanische Regierung betonte unterdessen, auch weiterhin gegenüber einem Dialog mit Japan über Handelsfragen aufgeschlossen zu sein.