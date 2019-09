Südkorea beteiligt sich an Übung für Friedensschutz in Indonesien

Photo : YONHAP News

Südkorea wird sich an einer multilateralen Übung für Friedensschutz in Indonesien beteiligen.Das teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit.Zehn Offiziere und zwei Beobachter würden an der von Montag bis Freitag stattfindenden Übung teilnehmen.Die Übungen finden im Rahmen von Friedensschutzaktivitäten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN statt. Organisiert werden sie von einem ADMM-Plus genannten Dialog der Verteidigungsminister. Daran sind neben den zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten auch weitere Länder beteiligt, darunter die USA.Insgesamt 370 Vertreter von 18 Staaten werden an der Übung beteiligt sein. Im Mittelpunkt stehen das Aufspüren und Beseitigen von Landminen, Personenkontrollen und die Notfallversorgung.Südkoreanische Sprengstoffexperten werden als Beobachter vor Ort sein.